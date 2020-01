Valverde apunta de nuevo al caso Zapata

Carlos Valverde, el periodista que en 2016 reveló que Gabriela Zapata fue pareja de Evo Morales y que era gerenta de CAMC, presentó un documento del supuesto informe sicológico de Evo Morales, Gabriela Zapata y el falso hijo de ambos.

Desde Argentina, Valverde publicó un informe atribuido a la sicóloga del Juzgado 1º de La Paz, Luisa F. Lazarte, y concluye que el presidente “tiene rasgos de personalidad ‘evitativa’, con indicadores de inmadurez sicoafectiva, lo que no le permite mantener una relación de pareja estable, más bien se observa necesidad de afecto”.

El ministro Reymi Ferreira, autor de un libro sobre Zapata, retrucó:“No es alguien válido Valverde. No vamos a opinar, no conozco el documento”. /PO