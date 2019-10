Prensa mundial dividida por la imagen de Mahoma en Charlie Hebdo

La prensa mundial recoge este miércoles la noticia de la edición extraordinaria del semanario Charlie Hebdo, aunque si en las naciones musulmanas no se difunde ninguna imagen de Mahoma por razones legales y religiosas, en Estados Unidos se evita difundir esa portada que en Europa o América Latina si ocupa lugar destacado en las primeras.



Los ejemplares que hoy salieron a la venta en distintos idiomas y que se agotaron muy temprano en muchos quioscos de Francia tuvieron una amplia repercusión, no sólo por el esfuerzo de los autores, en una redacción diezmada por el atentado, sino por la carga simbólica que suponía para la libertad de prensa y expresión.



La decisión editorial de incluir o no la imagen de la portada con la caricatura de Mahoma se ha visto condicionada en cada medio no sólo por restricciones legales, como en India o en países musulmanes, sino por las amenazas directas, como es el caso del diario danés Jyllands Posten, que lo evita por seguridad.



Algunos medios internacionales, especialmente estadounidenses, alegan que no quieren ofender mientras que numerosos grupos de comunicación en Europa o América Latina consideran un elemental derecho a la libertad de prensa y expresión su difusión.



La prensa europea se solidariza así con el semanario satírico con la difusión del número 1.178 y en Francia ha sido acogido con fervor, por lo que la tirada alcanzará los cinco millones.



Charlie Hebdo en la prensa mundial



La portada de este número excepcional, en la que se puede ver a Mahoma con un cartel en el que dice "Soy Charlie" y el titular "Está todo perdonado", inunda los quioscos italianos.



Il Fatto Quotidiano permite a los lectores adquirir el nuevo número de Charlie Hebdo, que se vende en francés y responde a la intención de este diario de defender la libertad de expresión, según su director Antonio Padellaro.



Los medios alemanes también incluyen la nueva portada y así el popular Bild, el de mayor tirada de Europa, lo reproduce en su última página.



El Süddeutsche Zeitung, referente del centro izquierda, lleva una imagen de gran tamaño, mientras el Tageszeitung la reproduce a toda plana en su primera y el Neues Deutschland también le da la fotografía de portada. Los principales rotativos británicos, en cambio, no reproducen la portada del semanario.



The Independent dice que los periodistas del semanario se han negado a pedir disculpas por la última edición en la que aparece el profeta Mahoma, mientras que The Times hace referencia a la advertencia de algunos musulmanes franceses que sostienen que "encenderá la mecha" de esta comunidad en Francia.



The Guardian informa a sus lectores dónde pueden adquirir copias de la edición en Europa y publica amplias fotos de los periodistas que han defendido la salida del semanario.



The Daily Mail resalta que los dueños de algunas tiendas que han decidido vender la edición han admitido sentirse nerviosos por la reacción que pueda provocar entre musulmanes.



"Charlie vive", "Charlie Hebdo sigue vivo" y "Dibujos por la libertad de prensa y opinión" son los titulares de los diarios austríacos Kurier, Die Presse y Der Standard, acompañados con la foto de la portada.



La prensa española ofrece espacio destacado en sus paginas digitales y varios diarios de tirada nacional llevan a sus primeras la información sobre la portada del semanario. El diario Pais incluye la doble página central del semanario.



Entre los principales diarios latinoamericanos, La Nación de Buenos Aires titula "No paran las rotativas" e incluye un reportaje del diario norteamericano New York Times con el eufórico ambiente de redacción al cierre del ejemplar extraordinario.



Clarin.com incluye un adelanto en su edición digital del ejemplar que sale a la venta del semanario, mientras Página 12 que, también recoge la doble página central de la revista francesa, entrevista a Julian Assange, quien en la web del diario dice que "Presentan a los asesinos como supervillanos para ocultar su incompetencia".



En Latinoamérica



El brasileño O Globo incluye igualmente en su portada una reproducción de la imagen de Mahoma del Charlie Hebdo de esta semana, al igual que El Universo de Ecuador que destaca en primera "Francia en guerra contra el yihadismo".



En Venezuela, El Mundo si lleva la imagen del semanario y anuncia: "Francia con la vista en la nueva edición de Charlie Hebdo".



El Tiempo de Bogotá, que lo presenta en su web como tema del día, además de la imagen y el titular "Todo perdonado" del Charlie Hebdo, incluye una entrevista póstuma con Tignous.



Reforma, de la capital mexicana, subraya en su edición digital que los ejemplares de la edición especial se agotan en Francia mientras que El Universal en su edición electrónica titula: "Mahoma llora en portada de Charlie Hebdo".