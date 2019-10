Línea amarilla del teleférico aún no tiene fecha para reabrir

El gerente general de Doppelmayr Teleféricos Bolivia, Javier Tellería, dijo que aún no existe una fecha para reabrir la sección 2 de la línea Amarilla de Mi Teleférico que conecta la zona de ciudad Satélite (El Alto) con la de Cotahuma (La Paz) toda vez que continúan los trabajos de talado de árboles.



Según el gerente, a consecuencia del incidente del día sábado por la noche cuando un árbol de eucalipto cayó sobre el cableado de esta línea del Teleférico.



Los trabajos de tala de los árboles que se encuentran a nueve metros de cada lado del cableado continúan por lo que se aguardará un informe de la conclusión de este procedimiento para reactivar nuevamente el servicio a los pasajeros.



"Está dando vueltas con normalidad, lo único que no aperturamos al público, está aquí los riesgos potenciales que puede haber fuera de la zona de influencia que son los 18 metros, nueve cada lado del eje del cable, entonces son riesgos potencial que hay fuera que tienen que ser controlados que de hecho están siendo controlados, entonces cuando nos garanticen y no puede caer en nuestra zona podríamos abrir al público", manifestó Tellería.



La mañana del domingo, trabajadores del municipio de La Paz iniciaron la tala de árboles de eucaliptos que en su mayoría se encontrarían viejos y con las raíces podridas significando que en cualquier momento podrían caer más aún por estar en temporada de lluvias altas.



Aproximadamente a las 20:00 horas del sábado, un árbol impactó con el cable de la línea Amarilla del teleférico, entre las estaciones Mirador (Ciudad Satélite) y Cotahuma, provocando que las cabinas se balaceen, mientras transportaban en su interior a un total de 19 pasajeros.



A pesar del incidente la población usuaria de este sistema de transporte aún considera como seguro el teleférico.