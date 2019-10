La Alcaldía paceña desafía al TSE por campaña en plazas

Las autoridades de la municipalidad de La Paz declararon ayer sin asidero legal las observaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las atribuciones para el control de campañas y propaganda en vía pública. Tomando como base esa decisión acordaron realizar operativos de control en las plazas y calles, así lo hizo conocer el alcalde interino de La Paz, Édgar Fernández.



La autoridad manifestó que la misma Ley Autonómica Municipal (092), que menciona la presidenta del TSE, Katia Uriona en su carta, los faculta al control de espacios públicos, y advirtió que insistirán en que los partidos políticos y colectivos soliciten autorización para ocupar un tercio de la plaza y no todo el espacio, como sucede con los militantes del MAS, que dejaron sin lugar de esparcimiento a los paceños.



El jueves, el Órgano Electoral remitió una carta al municipio paceño en la que demandó la libertad para los que hacen campaña electoral los fines de semana en los espacios públicos. Además, recordó que la Alcaldía no debería pedir registro de las organizaciones que ocupen estos espacios; la nota fue dirigida al alcalde de La Paz, Luis Revilla, que se encuentra de viaje en la ciudad de París.



Sin embargo, la respuesta estuvo a cargo del alcalde interino, quien dijo que la confusión viene de la vocal Uriona porque ellos tienen facultades para el control.

De ese modo, dijo que el fin de semana se realizarán operativos y decomisarán los equipos o material que sean desplegados en espacios no autorizados.



Sala plena

En otro ámbito, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, informó de que la sala plena tomará en cuenta el pedido del Órgano Ejecutivo sobre las restricciones para la transmisión de actos oficiales por televisión y dijo que luego se dará una respuesta