Mesa dice que Evo debe a Goni su presencia y espolea al MAS

El expresidente Carlos Mesa desafió —otra vez— al presidente Evo Morales y a su administración al afirmar que el mandatario le debe a Gonzalo Sánchez de Lozada más de lo que se atreve a reconocer.



La crítica del vocero para la causa marítima boliviana espolea al Gobierno del MAS, a un mes y medio del referéndum del 21 de febrero, de modo que el vicepresidente Álvaro García Linera inmediatamente reaccionó y calificó esa declaración de un despropósito.



“El Gobierno del presidente Evo Morales debe entender, y es clave que lo haga, que es incomprensible su presencia (en el Gobierno), no solo por la negativa, sino también por la positiva, sin el periodo democrático previo. El presidente Morales le debe al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer”, dijo Mesa en radio Fides.



La capitalización puede ser, según?Mesa, un argumento para compartir eso de que “Sánchez de Lozada es el demonio pintado en la pared”, pero dejó establecido que “no reconocer que es una base fundamental para la construcción del Estado Plurinacional es mezquindad”.



Mesa señaló los que él ve como logros de las políticas de Goni, como la educación bilingüe en la Reforma Educativa. Se refirió a la Participación Popular como el aporte de la autonomía más significativo de la historia contemporánea, y al reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y de “las modificaciones de fondo, estructurales, de una Ley INRA que reconoce la de Gonzalo Sánchez de Lozada” y que admite la Tierra Comunitaria de Origen, tanto en los llanos como en las alturas, “que establece el impuesto a la tierra ‘latifundaria’, que establece la función económica y social de la tierra”. En su respuesta, el ‘vice’ no se refirió a ninguna de estas reformas.



Mesa resaltó también la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que representa uno de los mayores ingresos de recursos económicos para el país por el tema de hidrocarburos. Señaló que tiene su origen en el referéndum del 18 de julio de 2004 ejecutado en su Gobierno y que luego fue consolidado con la Ley de Hidrocarburos de 2005.



García Linera le recordó que “el debate de la ley de hidrocarburos nació el 2002, a la cabeza del señor Santos Ramírez y de Evo Morales, con el proyecto de ley que buscaba subir del 18 al 50% las regalías y durante su Gobierno desviaron y convirtieron esa iniciativa en IDH”.



Pese a que en principio García Linera dijo que no escuchó las declaraciones de Mesa, luego complementó categóricamente que “a quien hay que agradecer la victoria, y Evo y Álvaro agradecen, es al pueblo (...) no a Sánchez de Lozada. Me parece que es un despropósito y creo, espero que haya sido un lapsus histórico”. El incidente coincidió con la visita al país del diplomático chileno Gabriel Eduardo Gaspar Tapia