Primera aparición de un diario inglés en 30 años

The New Day, el primer diario nacional en papel surgido en el Reino Unido en los últimos 30 años, publicó el lunes su primer número, que incluye un artículo del jefe de gobierno británico, David Cameron.



The New Day, creado por la empresa editora Trinity Mirror, llegó a los puntos de venta este lunes con una historia en portada de un niño de 5 años que cuida de sus padres y una columna de Cameron pidiendo el voto a favor de quedarse en la Unión Europea.



Pese a la caída de las ventas de diarios, que llevó a que The Independent a anunciar la semana pasada que iba a editarse sólo en internet, el nuevo diario está convencido de que su formato le ayudará a sobrevivir.



El diario es de tamaño tabloide, tiene unas 40 páginas, muchas fotografías e historias ligeras combinadas con otras de interés social -como la de los niños británicos que cuidan de sus padres-, y su primer número fue gratuito.



Luego, y durante las dos primeras semanas, tendrá un precio de 25 peniques (0,32 euros, 0,35 dólares) y de 50 peniques después.

"Seríamos completamente estúpidos si lanzáramos otro diario cualquiera. Pero no lo es", afirma la redacción en un mensaje.



"Sí, tenemos noticias y estamos hechos en papel. Pero ahí acaban las similaridades", añadieron.



El diario está pensado para lectores en la franja de los 35 a los 55 años y promete no tener color político.