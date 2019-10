Padre que lanzó a su bebé contra el suelo es capturado

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, presentó al autor confeso de la muerte de una bebé, de 8 meses, a la cual su padre lanzó contra el suelo el pasado 6 de enero en la localidad de San Julián.



El autor de hecho, identificado como Domingo Efraín Quispe Sandoval de 18 años, fue encontrado en el municipio de Cotoca por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), luego de estar prófugo desde el pasado martes 6 de enero.



El sujeto lanzó a su hija al piso, porque ella no dejaba de llorar. La madre, de 16 años, salió en busca de ayuda cuando ocurrió el hecho, el joven botó a la bebé contra la cama, y le dio palmadas antes de volverla a lanzar al suelo.



Luego de lo sucedido, Quispe escapó de su domicilio y, días después, se comunicó con su familia para pedirles dinero y poder darse a la fuga, según anunció el ministro en conferencia de prensa.



“Indica él (Domingo Quispe) que se atufó, no sabe explicar las razones, no estaba ebrio. Él reconoció el hecho, aunque en su declaración policial informativa se ha abstenido”, manifestó Pérez.



La bebé, de nombre Nathaniel, fue trasladada por su madre y por su abuelo paterno al hospital Japonés donde la pequeña permaneció en terapia intensiva por el traumatismo encefálico que sufrió.



La menor falleció alrededor de las 20:00 del pasado miércoles, al no resistir la lesión.