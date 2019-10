1 hora de ejercicio, clave contra el sedentarismo

Al menos una hora de actividad física diaria se necesita para contrarrestar los efectos negativos de estar sentado frente a un escritorio durante ocho horas, reveló un estudio que publicó hoy la revista médica británica The Lancet.



La investigación, que analizó datos de 16 informes anteriores sobre personas mayores de 45 años de EEUU, Europa Occidental y Australia, concluyó que los ciudadanos que llevan una vida sedentaria cuentan con una probabilidad más alta de riesgo de muerte.



Un grupo de expertos internacionales averiguó que aquellos que se sientan durante ocho o más horas al día y realizan poca o escasa actividad física tienen un riesgo del 9,9 % de morir en un período de entre 2 y 18 años.



Por el contrario, en todas aquellas personas que pasan menos de cuatro horas reposando frente a una mesa y hacen ejercicio durante al menos sesenta minutos diarios, la posibilidad de morir entre este período se reducía hasta el 6,8 %.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 150 minutos de ejercicio a la semana pero la publicación británica, sustentada en información de más de un millón de personas, calificó la recomendación de "insuficiente".



El autor principal del estudio, el profesor Ulf Ekelund de la Universidad inglesa de Cambridge, explicó que "no hace falta ir al gimnasio" y que "es suficiente con andar por la mañana o después de la cena, pero hay que hacerlo al menos una hora cada día".



La investigación también señaló que al menos sesenta minutos de "ejercicio de intensidad moderada", como andar 5,6 kilómetros por hora o hacer ciclismo por placer a unos 16 kilómetros por hora era suficiente para reducir los efectos de estar sentados durante un largo período de tiempo.



"No es fácil hacer ejercicio una hora todos los días pero los adultos británicos ven de media la televisión 3 horas y 6 minutos. No es mucho pedir que un poco de esas tres horas se emplee en actividad física", remarcó Ekelund