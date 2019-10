Aerocon suspende vuelos en el país indefinidamente

Se venía venir un desenlace así. El peso de dos accidentes fatales en periodos breves y un modelo empresarial, que de acuerdo con los operadores ya era obsoleto, provocaron el cese indefinido de operaciones en todas las rutas nacionales a las que llegaba la línea aérea Aercon, que estaba a punto de cumplir 10 años en el mercado.

Nelson Kinn, gerente de comercialización de Aerocon, remarcó que no se trata de una quiebra, sino de una suspensión, aunque no sabe hasta cuándo, de las operaciones de la línea aérea, que buscará estructurar un nuevo modelo de negocio con cambio de naves incluido.

Sobre el motivo de esta suspensión, Kinn subrayó que son varios los factores y puntualizó que los accidentes forman parte de ellos, pero no fueron los determinantes.



A la consulta de qué pasará con los 180 trabajadores, Kinn indicó que seguirán cobrando su salario y que en caso de despido, si así lo indica el nuevo modelo empresarial, se lo realizará pagando todos los beneficios laborales que la ley indica.



Aerocon en el mercado

Hasta el jueves, la empresa realizaba 26 vuelos diarios a las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Guayaramerín, Riberalta y Yacuiba.



De las cinco naves con las que trabajaba Aerocon, tres volaban y dos se encontraban en mantenimiento.



Sobre la devolución de los pasajes adquiridos, Kinn explicó que ya se lo está haciendo a las personas que quieran su dinero y para las otras que prefieran viajar se las está transfiriendo a otras líneas aéreas.



¿Qué dice la competencia?

Para Hugo Estrada, jefe de Planificación Comercial de BoA, la salida del mercado de un operador siempre es negativa, pues el que pierde es el pasajero que se queda con menos opciones.



Sin embargo, como el negocio debe continuar, Estrada indicó que están analizando cubrir la ruta La Paz-Trinidad, que hasta hace pocos días lo hacia Aerocon.



Para Sergio de Urioste, presidente de Amaszonas, la salida de Aerocon se debe a que hay una sobreoferta de líneas aéreas para un mercado pequeño.



Mientras que Linder Delgadillo, gerente de Ecojet, sostuvo que el mercado es rentable y hay algunas rutas como la del eje que están insatisfechas