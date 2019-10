El papel de los latinos en EEUU es reconocido por los premios HOY

La tercera edición de los Premios Latinos de HOY reconocieron este lunes la diversidad y el aporte de la comunidad hispana en Estados Unidos, en una ceremonia celebrada la noche del domingo en el Teatro Dolby de Hollywood.



"La misión de este evento es de dar a conocer a aquellos latinos que han tenido éxito en nuestra comunidad y que están dando de su parte para ayudar a otros", dijo Roaldo Morán, Publisher y Manager General de HOY Los Ángeles.



En su tercera edición, Latinos HOY reconoció el papel destacado de diferentes latinos en diversas disciplinas y de todas las generaciones.



Un ejemplo de la diversidad premiada fue el elenco y producción de "East Los High", una producción en inglés que narra las experiencias, retos y problemas de los adolescentes latinos que asisten a una secundaria en el Este de Los Ángeles, una comunidad representativa de los hispanos en el Sur de California.



"Todos los días me mandan mensajes de muchos jóvenes que están inspirados por el show, que por primera vez se ven a ellos mismos", indicó Vanessa Vásquez, que interpreta a Camila en "East Los High".



El productor brasileño Mauricio Mota y el escritor, director y productor Carlos Portugal también estuvieron en la lista de premiados por lograr hacer de "East Los High" un éxito en su tercera temporada.



El evento presentado por Liz Hernández, conocida como "la Reina de las Noticias de Entretenimiento", también ofreció una variedad de artistas que representaron en el escenario la pluralidad que ofrecen los latinos en Estados Unidos.



La música de la banda mexicana de Rock Alternativo Kinky y la guatemalteca Gaby Moreno hicieron vibrar a los asistentes, en un show en el que participaron también Palenke Soultribe, Sofía Reyes, Chiquis Rivera y Jasmine V.



El momento más emotivo de la noche fue el reconocimiento al trabajo y la lucha que por décadas ha realizado Dolores Huerta, la activista de 85 años que fundó junto a Cesar Chávez la Unión de Campesinos (UFW), organización que jugó un papel esencial para que los trabajadores agrícolas fueran reconocidos y protegidos por la ley.



Durante años, Huerta ha sido la cara de decenas de campañas en defensa de la mujer, los migrantes, los homosexuales y las minorías.



"Tenemos que celebrar a los hispanos especialmente aquí en los Estados Unidos, porque muchos de los americanos todavía no entienden lo que somos, nuestras familias, nuestros valores, es importante que sepan quienes somos", dijo a EFE la Congresista Demócrata Loretta Sánchez.



Latinos de HOY es una iniciativa de Los Angeles Times y el periódico en español HOY, ambas publicaciones de la casa editorial Tribune Media Company.



HOY lleva once años sirviendo a la comunidad latina y su meta es "apoyar y educar a nuestra comunidad sobre sus derechos", resaltó Moran.



Para la oaxaqueña Bricia Vásquez, honrada como Embajadora Cultural, una de las contribuciones más importantes de la comunidad latina a la sociedad estadounidense se ha dado en la mesa.



"No hay nada mejor que nuestra cultura y todo empieza desde la comida, y nosotros crecimos comiendo esa comida y necesitamos inculcar eso a los hijos de los hijos " resaltó López.



La excelencia al deporte fue otorgada a la estrella del Galaxy, Giovani Dos Santos. Desde su arribo a Los Ángeles y a la MLS, el jugador mexicano se convirtió en un orgullo latino considerado como de la casa.



"El apoyo ha sido increíble, me siento como en casa, como si estuviera en México con mi gente, estoy disfrutando día a día", dijo Dos Santos.

Castulo De La Rocha fue reconocido como el Pionero de la Salud; el actor y escritor Luis lópez, fue premiado como el Personaje Humanitario, y el Líder Emergente fue para Rafael Agustín.



Kathleen Bedoya, Gabriel Chavarria, Katie Elmore, Maurício Mota, Carlos Portugal, Vanessa Vasquez, y Danielle Vega, también estuvieron en la lista de premiados.



Los fondos recaudados en este evento serán donados a la fundación "Hispanic Scholarship Fund", organización dedicada a resaltar e impulsar la educación entre los niños y jóvenes latinos.