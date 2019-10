Motín en San Sebastián pide renuncia de guardias

Los presos del penal de San Sebastián de Cochabamba se amotinaron desde las primeras horas de este martes para exigir la destitución de dos policías que cumplen funciones de vigilancia en ese centro carcelario.



"El cambio de dos funcionarios policiales. Procederemos a conversar con los delegados para escuchar su demanda junto con representantes de Régimen Penitenciario", explicó a EL DEBER vía teléfono el subcomandante de Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, Marcos Encinas.



El uniformado, que acudió al centro penitenciario ubicado en inmediaciones de la plaza San Sebastián para atender la demanda, indicó que aún no se pudo conversar con los presos que subieron al techo del penal con carteles y gritando su demanda.



El delegado del penal , una especie de líder de los internos, habló vía teléfono con el canal Red Uno, para explicar que exigen la renuncia del Jefe de Seguridad, capitán Montaño y el cabo Rondón.



“Ya no se puede aguantar más, es un motín de todos, que piden la renuncia del capitán Montaño. He hablado muchas veces para poder coordinar, pero la gente está muy molesta. Hemos hablado con Régimen Penitenciario y no atienden la demanda. No hay policías dentro de la cárcel… No hay con quién hablar y por eso la gente se ha enardecido”, dijo el representante de los reos.



Los internos lanzaron objetos en llamas como madera al techo y fuera del penal. El delegado manifestó que los reos rebasaron su autoridad.





,

Los internos exigen mejores tratos de la Policía Foto: Antonio Ortiz Los internos lanzaron objetos en llamas al techo y fuera del penal. Foto: Antonio Ortiz Algunos internos subieron al techo de penal para gritar su demanda. Foto Antonio Ortiz