Padres del Alemán exigen control en una edificación

Los padres de familia del nivel prekinder y kínder del colegio Alemán, ubicado en la av. San Martín de Equipetrol, manifestaron públicamente su preocupación por la inseguridad que representa para sus hijos la obra en construcción del edificio Ambassador, que colinda con el establecimiento educativo.



Según los padres, que tuvieron de voceros a Carlos Antonio Barriga y Sergio Barrios, el 11 de julio se produjo el primer incidente de gravedad con la caída de vidrios que recubren la fachada del edificio. Estos vidrios habrían impactado en los cursos, aunque no hubo afectados porque los niños estaban de vacaciones.



Esta situación hizo que el colegio y los representantes de la empresa constructora NH3 se reúnan para analizar la situación. La constructora se comprometió a colocar mallas de contención y así lo hizo; sin embargo, los padres indicaron que el fin de semana estas mallas no soportaron los fuertes vientos, tampoco las calaminas que habían sido colocadas como muro de protección.



En este sentido los padres exigen la intervención de las autoridades para verificar que si la obra cumple con las medidas adecuadas de seguridad para la ejecución de trabajos en altura. Ellos aseguran que no se cumplieron los compromisos asumidos por la constructora.



La respuesta

?

De su lado, el coordinador de seguridad de la obra en ejecución, José Ernesto Salvatierra, explicó que han habido reuniones con los representantes del colegio y con los padres de familia, y que se han cumplido con todas las medidas de protección comprometidas.



Según Salvatierra, la obra cumple con las normas de seguridad industrial y aseguró que los inspectores del Ministerio del Trabajo y los bomberos del Departamento de Emergencia Municipal (DEM) han hecho las respectivas inspecciones.



Informó de que hasta inicio de octubre concluirán los trabajos y que, mientras tanto, están asumiendo medidas para no afectar a los vecinos colindantes.