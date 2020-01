Vaca no está en planes de Blooming

Marco Daniel Vaca no está seguro en Blooming. El portero, que hasta hace poco estuvo en Always Ready, de La Paz, no estaría en los planes del entrenador Jeaustin Campos para competir por un puesto en el equipo titular. Al parecer, parte de la dirigencia tampoco gusta del jugador. Se conoce que se le está buscando equipo.

Vaca salió de Blooming después de agarrarse a golpes con jugadores de Oriente en un clásico, no pudo recuperar el nivel que lo llevó a ser titular en la academia. Su paso por San José no fue el mejor, ya que quedó marginado del equipo por sus actos violentos y por bajo rendimiento.

Después recaló en filas de Always, donde tampoco pudo adueñarse del arco. El golero manifestó sus ganas de quedarse en Blooming para pelear por la titularidad con Hugo Suárez, pero dejó entrever que parte de la directiva no está contenta con su retorno. Por el momento, el meta se sigue entrenando con el primer plantel en la sede académica.