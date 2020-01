Una conversación entre Evo 2005 y Evo 2017

¿Qué pasaría si el dirigente político Evo Morales de 2005 se encontrara con el presidente Evo Morales de 2017? Esta es la imaginaria conversación que podrían sostener.

Evo 2005: Yo creo que un Gobierno tiene que ahorrar. Los ministros deberían ir en taxi a sus oficinas, no tener autos de lujo, no tener tanto equipo de seguridad. Un Gobierno debe ser cercano al pueblo, y por eso las autoridades deben ser austeras. No se debe aceptar el malgasto, el derroche.

Evo 2017: No estoy tan seguro, me parece que estás exagerando, las autoridades deben poder trabajar y para eso necesitan mejores vehículos, mejores oficinas, equipos de apoyo. No creo que debamos rechazar tampoco los autos blindados ni aviones confortables para el uso de los presidentes.

Evo 2005: ¿Autos blindados? Solo los presidentes alejados del pueblo pueden pensar en autos blindados, en aviones de lujo. Un presidente que se debe al pueblo debe vivir como el pueblo, viajar en flota si es posible, ahorrar. Los neoliberales nomás piensan en oficinas lujosas, en ese tipo de gastos insulsos. No hay que malgastar en eso. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Evo 2017: La educación y salud son importantes, pero también es importante viajar cómodamente para seguir sirviendo al pueblo. ¿Por qué los bolivianos vamos a vivir siempre como mendigos? ¿Por qué no podemos ser importantes? Yo creo que un Gobierno no solo debería comprar un avión para el presidente, sino también para el vicepresidente y otras autoridades. Así, viajas cuando quieras.

Evo 2005: Yo pienso lo contrario. Eso alejaría al Gobierno del pueblo. Eso hacen los gringos, los neoliberales, yo soy un dirigente campesino. No lo acepto.

Evo 2017: A ver, sé realista, estás pensando como un político sin experiencia. Las obras son importantes, pero más importante es tener mucha propaganda en los medios y así pensar en la reelección.

Evo 2017: Ese es tu problema, estás pensando en rendirte, en dejar que otros terminen tu obra. No. Yo soy un símbolo indígena y por eso hay que avanzar, hay que demostrar poder, hay dejar una huella. Estoy por inaugurar un nuevo Palacio de Gobierno de 29 pisos para mí solo.

Evo 2005: Solo te puedo decir que se te han subido los humos a la cabeza.