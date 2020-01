Prince tenía opiáceos en su cuerpo cuando murió

El legendario músico Prince, fallecido el pasado jueves, tenía medicamentos opiáceos en su cuerpo y en su casa, informaron medios estadounidenses, aunque todavía se esperan los resultados de la autopsia.



La cadena CNN informó este miércoles, citando a un funcionario policial, que los medicamentos fueron encontrados en el cuerpo de Prince y en su casa en Minnesota. Las píldoras, usadas para tratar el dolor, fueron descubiertas "en el lugar donde murió" el creador de "Purple Rain".



El periódico The Tribune, que cita fuentes anónimas, informó que se estaba investigando si este medicamento tuvo algo que ver con la muerte de Prince. Según CNN la agencia antidrogas estadounidense DEA está ayudando con el caso.



Según The Tribune, el avión de Prince tuvo que realizar una parada de emergencia pocos días antes de su muerte por una supuesta sobredosis de opiáceos.



El cantante de 57 años habría recibido una inyección para contrarrestar los efectos del medicamento. También habría sido hospitalizado por síntomas parecidos a los de una gripe tras un concierto en Atlanta.



Prince, uno de los músicos más influyentes y prolíficos de su generación, falleció súbitamente el pasado jueves a los 57 años de edad en su estudio de Paisley Park, en las afueras de Minneapolis, y hasta el momento no se ha podido determinar la causa de su muerte.



Aunque se realizó una autopsia, las autoridades no harán públicos los datos hasta dentro de varias semanas.