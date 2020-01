...CARA A CARA

_ Gabriela Zapata reapareció el domingo después de meses en una llamativa pieza televisiva. La ex poderosa ejecutiva de CAMC ofreció una versión muy diferente a la de hace un año atrás sobre una de las historias más seguidas por la opinión pública. Hay un nuevo capítulo de un incómodo caso del que los políticos involucrados no pueden deshacerse, ni siquiera un año después. Cada vez que la historia parece morir, alguien la resucita, con sus inevitables efectos, a veces contrarios a los que se esperan lograr. Todo indica que hay varios rostros de Zapata. ¿A cuál Zapata le creemos? Dependerá de las circunstancias. En realidad, da la impresión de que las circunstancias de las apariciones de la famosa dama en momentos estelares no están controlados por su voluntad desde hace ya tiempo. Cuando descubramos con certeza quién maneja ahora su voluntad podremos concluir objetivamente si lo que dice tiene un mínimo de verosimilitud. La polémica mujer parece seguir siendo solo una pieza utilizable y hasta desechable en el complejo entramado político nacional.

_ El candidato de Rafael Correa logró el primer lugar en las elecciones de Ecuador. Sin embargo, hay suspenso, porque el resultado no parece alcanzarle a Lenín Moreno para evitar un balotaje con Guillermo Lasso. Queda un 10% de un infartante conteo oficial y lo claro por ahora es que si la oposición se unía antes el “correísmo” la hubiera pasado muy mal en la primera ronda.

_ Después de años, Guabirá es puntero en la Liga. Cumplen bien sus jugadores, cumple su DT Tucho Antelo y cumple la dirigencia. La que se espera que cumpla mejor es la hinchada, con una mayor asistencia al estadio, y que las instituciones locales le den más apoyo al club rojo.