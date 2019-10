Gobierno descarta juicio contra expresidente Mesa

El Gobierno negó por completo que exista la decisión política de iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, como sugirió en su momento el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.



"En absoluto, no hay decisión política que se haya considerado en el Gobierno, en el Gabinete para que se entable un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa, esa posibilidad no ha sido considerada, está totalmente descartada", manifestó el titular de Gobierno, Carlos Romero.



La autoridad dijo que las afirmaciones de Trigoso fueron opiniones a título personal, que son respetadas por el Gobierno, pero que no representan la posición oficial sobre el tema, ratificando la confianza en Mesa.



"El tema marítimo es una política de Estado y él (Carlos Mesa) es importante en esta tarea, como el conjunto de expresidente, excancilleres y todas las autoridades del pueblo boliviano", agregó en conferencia de prensa Romero.



La polémica surgió por los hechos acontecidos durante la "represión" contra una movilización de jubilados en 2003, cuya decisión el ministerio de Trabajo atribuye a Mesa, quien consideró que esa versión “falta a la verdad” y “tergiversa”.



Trigoso respondió señalando: "si Carlos Mesa continúa sosteniendo que toda la intervención policial y militar del 15 de enero de 2003 es falsa, yo creo que hay una solución para evitar esto de estar en dimes y diretes, abramos un juicio de responsabilidad, él era presidente en ese momento, investiguemos los hechos".