Investigación por fuga de reo alcanza a autoridades

Dos días después de que ardieran seis carpinterías en el PC-4, régimen abierto, de Palmasola, el Ministerio Público ha convocado a declarar a autoridades policiales, guardias y reos de esta prisión por la fuga de un reo de nacionalidad brasileña que desapareció durante el siniestro.



Carlos Alberto García Villamor estaba privado de libertad desde julio de 2013, cumplía una sentencia de 30 años por haberle quitado la vida a una persona en Puerto Suárez. La última vez que fue visto, según el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, fue la noche del sábado en las carpinterías del pabellón 27, donde se inició el incendio.



Álex Osinaga, fiscal asignado al caso, informó, sin especificar nombres, que autoridades de la cárcel de Palmasola, así como los policías que estaban de guardia y algunos reos ya han sido llamados a declarar por la fuga del reo, por el incendio que dejó ocho heridos y seis carpinterías reducidas a cenizas.



Osinaga señaló también que sea confirmado que las dos piezas óseas que se enviaron para un análisis antropológico forense no corresponden a un humano. Los huesos habían sido hallados entre los escombros de los talleres quemados.



Por su lado, Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), indicó, en contacto con PAT, que son dos las investigaciones iniciadas por el incendio: la primera busca determinar el origen del siniestro y la otra indaga la fuga del brasileño que no se descarta haya sido quien inició el fuego.



