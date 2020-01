Polémica en Francia por el veto al burkini

El Consejo de Estado, la más alta instancia administrativa francesa, decidió ayer anular la prohibición del uso del burkini en las playas francesas, asegurando que el traje de baño musulmán no altera el orden público en el país.

"En ausencia de riesgo, la emoción y los temores provocados por los atentados terroristas no bastan para justificar legalmente la prohibición" del burkini decidida en Villeneuve-Loubet (sureste), la primera localidad en la que se implantó la medida, subrayó el Consejo de Estado.



Las autoridades comentaron que no se pueden restringir las libertades de las personas en lugares publicos, por el uso de la prenda, a menos que se demuestre que está amenazado el orden público.



Sin embargo los partidarios de la derecha y la extrema derecha han anunciado su intención de votar una ley que prohíba el burkini y el primer ministro francés, Manuel Vall, mantuvo su postura de apoyar el veto a la prenda.



Por su parte, la Alcaldía de Niza aseguró que "va a seguir multando" a las mujeres que usen burkini en sus playas, hasta que la ordenanza local sea invalidada.



Controversia

Un medio de comunicación norteamericano publicó una serie de imágenes donde cuatro policías obligaron a una mujer a quitarse el velo en una playa de Niza.

El hecho causó conmoción entre los residentes musulmanes que reciden en Francia y en el exterior.

De igual manera medios internacionales criticaron la medida y argumentaron que en el país galo se está viviendo una "guerra de religión"