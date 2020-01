Paz Zamora pide no “venezualizar” Bolivia

El exmandatario Jaime Paz Zamora pidió no "venezualizar Bolivia" y que se respete el mandato del 21F de 2016 y dijo a Tarija Economía que cada nación tiene sus dinámicas.

"Les dije que era demasiado prematuro, no venezualicemos Bolivia porque cada país tiene realidades distintas. El 21 de febrero es un mandato que debemos cumplir el 2019, vamos con calma y no nos apresuremos, hagamos las cosas con seriedad y tranquilidad; sobre todo, más que oposición es necesaria la alternativa. Por eso les dije que vayamos con calma y después me enteré de que se reunieron", declaró y dijo que está abocado a construir una alternativa política /Erbol