Luis Esteban Gutiérrez presenta: Seis momentos saturnales

Saturno, para poder heredar el Olimpo a la muerte de su padre, Urano, aceptó la condición de su hermano Titán –primogénito y por eso el sucesor correspondiente en el trono- de comerse a todos los hijos que tuviera con su esposa, Ops. Y así lo fue haciendo hasta que Ops escondió al pequeño Júpiter, envolviendo una piedra en una manta en lugar del cuerpo del recién nacido.

El mito de Saturno es uno de los más impresionantes de la mitología romana (que reúne varias características de la griega, con Saturno como el equivalente al Cronos griego), y por estos días, en la galería Kiosko de Santa Cruz, se lo puede ver representado en seis lienzos del artista cruceño Luis Esteban Gutiérrez, bajo el título de SATVRNVS.

Después de estar buceando durante un tiempo en temas religiosos, de donde resultó la exitosa exposición Los martirios (2013), Gutiérrez quiso explorar en las mitologías, así fue que en 2014 inició los bocetos de lo que vendría a ser SATVRNUS. “Paralelo a esto, en las últimas fases de estas piezas me largué con el tema de las naturalezas muertas, bodegones y jarrones”, recuerda Gutiérrez.

Proceso

“El discurso de Saturno, el trasfondo en sí, está cargado de muchísima energía, también de dualidades”, explica Gutiérrez, quien también menciona que, de alguna manera, este fue un trabajo catártico.

“Yo agarré y dibujé los seis cuadros el mismo día, en 2014. Fue como hacer los dibujos en tinta china que habitualmente hago, pero aquí fue con un pincel más largo, grande y acuoso. Fue como esculpir con pinceles”, apunta.



Hubo un hecho que marcó el desarrollo de esta serie de cuadros. En medio, a Claudia, la esposa de ‘Luisi’, como es conocido, le fue detectado un cáncer con el que estuvo combatiendo infructuosamente hasta el año pasado, cuando falleció. “Tardé dos años pero parando por meses y retomando el trabajo.

Cabalmente, en esa relectura contemplativa es donde yo creo que está ya la definición misma de la obra, que tiene una característica como haber sido tallada. En cada lienzo hay unos cuatro retratos distintos, en ciertos momentos eran más monstruosos y se fueron tornando un poco más amigables”, señala Gutiérrez resaltando el trabajo catártico que significó SATVRNVS. “Comenzaron siendo simples gráficos sobre la mitología y en los dos años que fueron madurando empezaron a aparecer los autorretratos”, señala el artista de 41 años.



Gutiérrez recuerda la brusquedad con que uno de esos cuadros fue asumido, con Saturno con un primer rostro bastante terrorífico que fue siendo suavizado, hasta que esa pieza quedó como una especie de carta de despedida a su esposa. (Es el único de los seis que no está a la venta. En la base del cuadro dice que les pertenece a Olivia y a Micaela, sus hijas). “El curador no me perdona que haya borrado el rostro, era un monstruo. Lo borré porque necesitaba hacer las paces con temas pendientes, y había quizás imaginerías dolorosas que creía no adecuadas, digamos que esas imaginerías concluyen su ciclo vital de esa forma”, manifiesta Gutiérrez, arquitecto de profesión.



“Hay un discurso que está todavía vívido y álgido aquí, pero hay muchas crudezas que he anulado”, prosigue. “SATVRNVS está más light de lo que pudo haber sido el proceso. A mí el proceso es el que me encanta, de hecho. ¿La obra concluida? No sé cuándo está concluida una obra. Se concluye cuando se vende o cuando se regala o cuando se pierde”, explica.

Búsquedas



Gutiérrez, participante de aquellos workshops Km 0 de 2001 y 2005, realizados en Santa Cruz, necesitó seis lienzos verticales para recrear el mito de Saturno. “Los lienzos los tenía, los había conseguido en una ganga. Mi casa es como si estuviera con un cuaderno. Elegí los que transmitían más espacialidad”, dice Gutiérrez, para quien fue un goce trabajar con la linealidad de los cuadros, con el tema lumínico también, ya que hace mucho hincapié en los canales cromáticos, los cálidos y los fríos. “Es así como una cuestión básica en el tema del 3D”, menciona y agrega que una de las cosas que más lo motivaron en el proceso fue insertar pequeños golpes de luz en las pinturas.



El mito de Saturno ha sido retratado por artistas como Goya o Rubens. “El Saturno de Goya es lo máximo, si te das cuenta ahí su persona es un dios inmenso, parece un muñeco el muchacho que se come, y se lo está comiendo de una edad más avanzada. También he visto cuadros de Saturno cortándoles las alas a Cupido, pero yo no he encontrado el de Saturno comiéndose la roca, para mí uno de los capítulos más bellos”, dice Gutiérrez, que tiene esa imagen en uno de sus lienzos.



Luis Esteban Gutiérrez contempla la sala con sus seis cuadros y dice sonriente: “Muy terapéutica esta serie. Muy terapéutica. Lo mismo que sentarse a pintar jarrones”.