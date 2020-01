Trump no dimitirá por dichos contra las mujeres

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se negó hoy a abandonar la carrera presidencial, en desafío a las múltiples voces de su partido que piden la dimisión por sus comentarios denigrantes sobre las mujeres.



"Hay cero posibilidades de que vaya a renunciar", afirmó Trump en una entrevista al periódico "The Wall Street Journal", en la que rechazó que su campaña esté "en crisis" y aseguró contar con un apoyo "increíble".



El escándalo, que estalló el viernes tras la emisión de un vídeo de 2005 con comentarios vulgares y lascivos del magnate sobre las mujeres, ha generado una enorme polémica en EEUU y ha desatado una tormenta política en el seno del Partido Republicano.



"Yo nunca me rindo, jamás", reiteró hoy el multimillonario neoyorquino en la citada entrevista, después de publicar en su cuenta Twitter un mensaje que no parecía denotar la gravedad de la situación.



"¡Ciertamente han sido unas 24 horas interesantes!", exclamaba el empresario en esa red social.



La controversia pone contra las cuerdas a Trump a justo un mes de las elecciones del 8 de noviembre para elegir al sustituto del demócrata Barack Obama al frente de la Presidencia.



En el vídeo, que recoge una charla de 2005 entre Trump y el presentador Billy Bush antes de aparecer en un programa televisivo, el empresario, que ese año se casó con su tercera esposa, Melania, utiliza un lenguaje muy vulgar para describir a las mujeres y detalla su fracasado intento de acostarse con una mujer casada.



El magnate inmobiliario se jacta incluso de que su celebridad le permite abusar de las mujeres: "Cuando eres una estrella, te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", llega a decir Trump en la grabación, publicada por el diario "The Washington Post".



La crudeza del vídeo podría revertir ese tendencia, dada la ya elevada impopularidad de Trump entre un electorado clave como las mujeres, según las encuestas de intención de voto, en las que Clinton le saca una ventaja media de más de cuatro puntos.



Está por ver si el magnate sobrevive políticamente a este escándalo o -como aseguró hoy a la cadena CNN la activista republicana Crystal Wright- el vídeo puede convertirse en "la sentencia de muerte de su campaña".

