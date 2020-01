Vecinos de La Cuchilla protestan por pavimento

Vecinos de varios barrios de la zona La Cuchilla, entre cuarto y quinto anillo, en el distrito 10, salieron a pedir pavimento para sus calles, recordando al alcalde Percy Fernández cumplir su promesa electoral.

Freddy Guzmán, uno de los dirigentes, expresó que el sábado habrá una asamblea en el distrito donde se determinará qué día saldrán a bloquear el cuarto anillo y doble vía a La Guardia, así como también no descartan iniciar una huelga de hambre en las puertas del Concejo Municipal.

El dirigente recordó que desde hace cuatro años que peregrinan a las diferentes oficinas municipales. En el Concejo, la presidenta, Angélica Sosa, les dijo que solo les pavimentarán el 50% de las vías, pero solo hay aprobado el presupuesto para cuatro calles.

Asimismo, en la Secretaría de Obras Públicas les indicaron que está en el despacho del alcalde el contrato que aún no ha sido firmado.

“Hace cuatro años que nos mienten en la Alcaldía y hace dos años que casi no nos pavimentan nada., que no tienen vías de acceso pavimentadas, por eso pedimos que no queden en papeles las propuestas”, dijo Guzmán.