Chile ofrece a Bolivia acceso al mar sin soberanía

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo este sábado que el tema del acceso soberano al mar para Bolivia siempre los ha dividido, en ese sentido adelantó que puedan existir algunas fórmulas alternativas que puedan crear confianzas entre ambos pueblos. La declaración fue vertida en una entrevista que cedió a Radio Fides.



“Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene al mar. Quizás habría formulas imaginativas que no toquen la soberanía, pero que apunte de nuevo a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene, ese es un desafío que tenemos. No estoy seguro que lo podamos conseguir ahora, porque miro las encuestas donde casi el 90% de los encuestados dice no se debe otorgar nada a Bolivia”, dijo Muñoz.



Diferencia entre soberanía y acceso



El diplomático chileno añadió que existe una diferencia entre soberanía y acceso. "Si hablamos de soberanía evidentemente lo que vamos a hacer es a tener un diálogo de sordos y no vamos a poder avanzar cuando deberíamos estar avanzando juntos en los desafíos que tenemos por delante".



Demanda boliviana



Muñoz agregó que la demanda planteada por Bolivia en el tribunal de La Haya tiene una "ambigüedad calculada" porque no menciona el tratado, pero busca, a su juicio, tener un efecto sobre el mismo.



La conversación telefónica que tuvo el canciller Muñoz con el padre Eduardo Pérez se registró en el marco de la demanda marítima que instauró Bolivia contra Chile en La Haya y en un escenario en el que el diplomático chileno rechazó visitar Bolivia para ser entrevistado por el canal estatal BoliviaTV.





Bolivia pide a Chile no entrometerse en su política interna



La ministra de Comunicación, Marianela Paco, pidió al canciller de Chile, Heraldo Muñoz no entrometerse en la política interna de Bolivia, en referencia a las declaraciones que hizo el diplomático chileno en sentido de que si la entrevista que se le iba a realizar en el canal estatal responde a una campaña no correspondería el contacto.



"Por tanto este intento de entrometerse en nuestra política interior al afirmar de que si la entrevista que se le quería hacer se la iba a usar como campaña, por favor sepa diferenciar lo que es política exterior y política interna, deje en paz a nuestra política interna y en cuanto a nuestra demanda marítima responda con la verdad histórica", dijo el viernes por la noche en declaraciones a la privada Red ATB.

