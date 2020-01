Roda califica a Samuel de 'fracasado' y éste evita polemizar

"Doria Medina es un político fracasado, no ganó ni una elección hasta ahora y le molesta que la CAO tenga ayuda", afirmó anoche el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, en una entrevista con el programa 'Que No Me Pierda' en Santa Cruz.

La declaración del representante surge ante las observaciones realizadas por Samuel al uso de recursos del Fondo de Pensiones. En base a datos de algunas investigaciones indicó que el "sector agrícola cruceño tiene mora de 474 millones de dólares. Como no piensan en plan anticrisis, meten mano a aportes".

El representante del sector económico aseguró que "nosotros aseguramos que no se le está engañando un peso al sector de los jubilados" y reveló que el jefe de Unidad Nacional (UN) "cuando era presidente de SOBOCE sacó 6 veces créditos de este tipo del Fondo de Pensiones".

Doria Medina respondió que "nunca me preste de Fondos de Pensiones. Soboce emitió bonos en mercado de valores y los compraron. Solución sería que emitan bonos y los vendan". Agregó que "no cabe polémica, urge que el Presidente informe en 11 años cuanto ayudo o no al gigante trabajo productivo de Santa Cruz, es la cuestión".

"Primera mentira (de Doria Medina); no tengo ninguna invitación para los festejos del MAS, segunda mentira; créditos no serán para empresarios fuertes (...) tercera mentira; nosotros no somos una institución que peleamos solamente por el oriente boliviano", recalcó Roda.

Finalmente Samuel emitió un comunicado en el que señala: "Soy admirador e impulsor del sector productivo cruceño, pero no callaré ante las arbitrariedades del Gobierno y sus amigos".

Acá el comunicado de Doria Medina: