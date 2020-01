Santa Cruz declara alerta roja tras registrarse el séptimo deceso de AH1N1

Santa Cruz sumó la séptima muerte por influenza y las autoridades departamentales de salud han activado la alerta roja en el departamento, lo que significa que todos los controles de prevención y de acción en los centros de salud se refuerzan, antes de ingresar a la emergencia por la enfermedad.



Un hombre de 49 años, con chagas y con marcapasos, fue el último deceso de la gripe AH1N1. Él era de San Julián y llegó con la enfermedad avanzada hasta un centro de atención de Prosalud, donde no resistió y perdió la vida.



Con su muerte ya se superaron los 6 fallecimiento por este misma enfermedad, registrados hasta agosto de 2015. Del mismo modo el número de casos positivos superó los registrados el año pasado. Actualmente hay 252 personas afectadas por la influenza, mientras que en la gestión anterior se confirmaron solo 220 casos.



Joaquín Monasterios, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación, indicó que se instalarán salas especiales para las personas con la gripe AH1N1 en los hospitales San Juan de Dios, Mario Ortiz, Pampa de la Isla y Francés, estos dos últimos dependientes de la Alcaldía. Cada una de estos ambientes tendrán capacidad de unos 20 pacientes aproximadamente.



Intensifican campaña nacional



La campaña nacional de vacunación masiva contra la influenza se intensificará entre el 1 y 3 de julio con la participación de 4.000 brigadas de salud que saldrán a inmunizar casa por casa para evitar contagios y víctimas fatales, pues ya se han registrado 18.



“Queremos garantizar que en cada barrio sean vacunados los grupos de riesgo, por lo que exhortamos a las mujeres embarazadas, a los menores de dos años, a los adultos mayores y principalmente población de cualquier edad que tenga una patología de base, es decir, diabéticos, obesos, cardiopatías u otras enfermedades no transmisibles, permitan a las brigadas que les vacunen”, dijo la ministra de Salud, Ariana Campero. La vacuna protege contra tres tipos de influenza, la AH1N1, la AH3N2, y la tipo B.



Campero indicó que en casi dos meses de campaña solo hay 25% de cobertura, por ello se emitió a los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para que fortalezcan la cruzada.



Al grupo de riesgo de las mujeres embarazadas, por este periodo se solicitará como requisito para su atención en el Bono Juana Azurduy, la vacuna contra la gripe.



Debido al invierno, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud hasta la fecha, a escala nacional, se registraron 1.451.528 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), 555 de la influenza AH1N1 y 52 casos de AH3N2, de ellos hubo 17 decesos de personas que no recibieron la vacuna contra la influenza y que tenían patologías de base.