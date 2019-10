Evo advierte 4 errores al iniciar su tercer mandato

"No puedo entender que estamos cumpliendo nueve años como vicepresidente, como presidente", así comenzó su discurso el flamante presidente constitucional de Bolivia, por tercer mandato consecutivo, Evo Morales.



La primera autoridad del país se mostró preocupada por cuatro aspectos de sus dos mandatos anteriores, resaltó bastante el manejo económico del Estado y volvió a comparar sus logros con los gobiernos anteriores a 2005.



"Estamos mal", sentenció la primera autoridad del país respecto al número de conexiones de alcantarillado en las diferentes regiones de Bolivia, mismas que llegan apenas al 44.7 por ciento, por lo que no se lograrán cumplir los Objetivos del Milenio en materia de servicios básicos.



Otro aspecto que fue criticado por Morales durante su intervención es la tasa de cobertura en la educación, misma que llega a un 72.15 por ciento en el nivel secundario y un 99.82 por ciento en primaria. El nivel de deserción llega al 1.4 por ciento.



El tercer aspecto que no le gusto al presidente de sus dos mandatos fue la salud, al afirmar que "no está conforme con lo que se ha hecho hasta ahora" en ese ámbito. Anunció la construcción de cuatro hospitales de cuarto nivel en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.



Recordó cómo el gobernador valluno, Edmundo Novillo, tuvo un problema "muy serio" y tuvo que ir a atenderse a Brasil. Además apuntó lo que pasa con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, que fue a Chile para tratar el cáncer que padece.



Finalmente, reprobó la administración de justicia. "Sé que estamos mal en la justicia Bolivia y por eso hemos decidido dignificar la abogacía. Vamos a convocar una cumbre que permita elaborar una propuesta para elaborar y llevar al referéndum”, anticipó.



Solicitó las propuestas de opositores para trabajar en beneficio de todo el país y aseguró que ahora sí existe una "democracia legítima, real, demostrada con la mayoritaria participación de mujeres en política".



Anunció obras



Evo se comprometió a construir nueve aeropuertos internacionales en las capitales de departamentos, inclusivo uno especial para el tráfico masivo internacional en Santa Cruz, para lo que dijo que ya existen recursos económicos.



También ratificó la construcción de la doble vía en el sector de El Sillar, entre Cochabamba y Santa Cruz y una nueva ruta en Rurrenabaque y Riberalta, a tiempo de lamentar que se perdiera el financiamiento para la vía por medio del TIPNIS.



Explicó que se levantará en el país una ciudadela científica, al mismo tiempo garantizó que se mantendrán las becas a profesionales destacados en institutos del exterior.



Relaciones internacionales



"Ahora aquí no mandan los gringos, ahora mandan los indios", resaltó Morales sobre las relaciones que Bolivia sostiene con Estados Unidos, aunque saludó la presencia de una delegación presidencial de ese país en su posesión.



Resaltó la Demanda Marítima y afirmó que "por historia y por derecho Bolivia volverá al Mar con soberanía", en una breve mención a la Demanda que el país interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.