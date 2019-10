Padrastro de las Kardashian se hará cambio de sexo

Tras meses de rumores en los medios internacionales sobre el tema, por fin se confirmó la noticia: Bruce Jenner, exdeportista olímpico y patriarca de las hermanas Kardashian, anunció en la revista People que se hará una operación de cambio de sexo.



A sus 65 años, el ex atleta se sometió a una operación para disminuir su manzana de Adán y está tomando hormonas, como adelanto de la metamorfosis que llegará con el cambio de sexo.



Pero como todo en su familia es público y televisado, así también su operación será transmitida en un reality de sus mediáticas hijas, en el mes de mayo.



La decisión de Jenner fue recibida con el apoyo inmediato de sus hijas e hijastras, incluso con el de su ex esposa Kris que dice respetar su decisión.



Jenner se casó en 1991 con Kris (madre de las tres Kardashian) y juntos tuvieron otras dos hijas: Kendal y Killie Jenner. Él había tenido además un hijo con cada una de sus otras dos ex esposas.



El año pasado, Kris y Jenner se divorciaron, pero no parece que eso sea un impedimento para que la matriarca de las Kardashian sea también una de las protagonistas del nuevo programa en el que su ex marido se convertirá en una mujer.



Kim, Kourtney y Khloe son hijas de Robert Kardashian, ya fallecido, y de Kris Jenner que, luego de quedar viuda, se casó con Bruce Jenner y tuvieron dos hijas más: Kendal y Killie Jenner.

¿Y quiénes son las Kardashian?



Las hermanas Kardashian, especialmente Kim, son asediadas por la prensa en Estados Unidos porque tienen un reality show, una marca de ropa y son un ícono de moda a donde vayan.



El nombre adquirió fama porque el fallecido Robert Kardashian fue el abogado defensor de O.J. Simpson. Robert tuvo tres hijas con Kris: Kourtney, Kim y Khloe. En 2007 crearon el programa "Keeping Up with the Kardashians" donde relatan su vida diaria.

