IBCE fija cinco ejes para una evolución productiva

Crédito agrícola, seguro agrario, tecnología, desarrollo de infraestructura y mercado son las cinco propuestas que planteó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, para desarrollar una efectiva revolución productiva del país, a propósito de la celebración del Día Nacional de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria.



"Lo que nosotros necesitamos es una verdadera revolución verde que se pueda hacer con la biotecnología que en realidad es solo parte de cinco consejos que nosotros damos: el crédito agrícola, el seguro agrario, la tecnología, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo de mercado", explicó Rodríguez, un una nota citada por ABI.



A su juicio una revolución productiva significa un cambio de visión, de escala y de comportamiento ligado al mercado. "No nos vamos a detener o retroceder, eso no debe pasar, porque estábamos muy de cerca de la soberanía alimentaria, éramos autosuficientes casi en todo los cultivos solo nos faltaba trigo, ahora importamos arroz y vamos a internar maíz. Dios no quiera que importemos otras cosas, pero todo eso depende de las políticas públicas de rayar bien la cancha", apuntó Rodríguez.



"El sector agroproductivo lo que más quiere es invertir, producir y abastecer el mercado interno y como dijo el Presidente alimentar el mundo y como dijo el Vicepresidente (Álvaro García Linera) convertirnos en el granero del mundo", subrayó.