Macri evita hablar sobre la demanda marítima

El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri sostuvo un encuentro con la mandataria chilena, Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda en Santiago, Chile este viernes por la tarde.



Tras la reunión, que duró 45 minutos, Macri hizo declaraciones a la prensa en las que, al ser consultado por los periodistas, evitó tomar una postura sobre la demanda marítima boliviana



"No llegamos a ahondar en ese tema (…) claramente espero que dos pueblos hermanos, encuentren una solución a este conflicto. Pero no quiero opinar sobre un tema que no corresponde a nuestro país", señaló a Emol.



Por otra parte, expresó su voluntad de profundizar las relaciones entre Chile y Argentina a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia de su país.