Belaunde no descarta regularizar situación para quedarse en Bolivia

El prófugo empresario peruano Martín Belaunde Lossio, bajo prisión domiciliaria en Bolivia, declaró este domingo que usará las herramientas legales para evaluar si puede buscar refugio en otro país o regularizar su situación migratoria en Bolivia, tras la negación del refugio.



En entrevista con el programa dominical "Sin peros en la lengua",

Belaunde Lossio dijo no cuestionar la decisión de la Comisión

Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia porque "desde que llegué

aquí decidí acatar lo que decida el Gobierno boliviano, y en ese

proceso estoy".



El exasesor de campaña del presidente peruano, Ollanta Humala,

agregó que "obviamente, usaremos las herramientas legales para ver

qué decisiones tomamos respecto a la negación del refugio, si se

puede buscar otro país o ver de regularizar la situación migratoria,

pero ese es un tema que corresponde a nuestra estrategia legal".



Belaunde Lossio señaló, sobre la negación de su refugio, que "es

una decisión autónoma del Gobierno boliviano que yo acato", pero

agregó: "eso no quiere decir que pueda dejar de pensar que lo que

hay en el Perú para mí es una persecución".



Persecución en todos los frentes

"Si no quiere que sea política, es judicial, mediática, (la

persecución) viene de todos los frentes, porque no es posible que me

quieran meter preso porque alguien dice que hiciste algo que no

hiciste y que el tipo no tiene cómo probar lo que hiciste", aseguró.



El prófugo señaló que salió de Perú porque se sentía perseguido,

y que no tuvo "contacto político con nadie" en Bolivia antes de

solicitar el refugio.



La Policía Nacional de Perú reforzó la alerta roja de Interpol

para capturar a Belaunde ante el riesgo de que el empresario pueda

ingresar a otro país en los próximos días.



La Conare negó el miércoles por segunda y definitiva vez la

solicitud de refugio de Belaunde, a quien le otorgó un período de

treinta días para formalizar su condición migratoria en calidad de

migrante irregular o para abandonar el país.



El procurador anticorrupción del Estado, Joel Segura, aseguró que

Perú solicitará la extradición de Belaunde antes de que el 17 de

marzo expire la vigencia de su detención preventiva y quede en

libertad.



Acusaciones de corrupción

Belaunde Lossio, quien fue asesor de Humala en la campaña

electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de

empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en

gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.



Tiene una orden de captura internacional desde el 11 de

septiembre de 2014, después de que un tribunal de Perú ordenara en

mayo su detención preventiva durante 18 meses por presuntos delitos

contra la administración pública, peculado (apropiación indebida de

caudales públicos) y asociación ilícita para delinquir.