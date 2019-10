Mesa pide velar por mar sobre el interés personal

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, instó a velar por la causa marítima "por encima de las ideas personales de quienes gobiernan y de quienes estamos fuera de Gobierno". El también historiador insta a que se recomponga la política de Estado ante la clamor nacional.



Durante una entrevista con PAT, el representante boliviano encargado de la socialización de los argumentos bolivianos ante La Haya, dijo que "lo que debemos recuperar es la lógica con la que comenzamos esta tarea, esto es una política de Estado".



El presidente Evo Morales reveló en una entrevista televisiva que Mesa no fue delegado como vocero para el proceso por el Silala, debido a que el opositor y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sugirió públicamente su nombre.



El portavoz marítimo, que en varios contactos con la prensa evitó ahondar en las polémicas y diferencias con el Gobierno nacional, se limitó a señalar que "mis diferencias políticas siguen existiendo y seguirán existiendo, siempre dentro de un marco de absoluto respeto".



Mesa agregó que "no tienen absolutamente nada que ver con mi compromiso con la política de Estado", sin comentar más. Ratificó su compromiso para seguir compartiendo los argumentos nacionales ante la Corte Internacional de Justicia, que a su juicio son "sólidos".