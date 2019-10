Inhabilitan al candidato a gobernador de Tarija del MAS

El presidente Evo Morales informó el martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó al candidato a gobernador de Tarija del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Cabrera, porque no habría renunciado a su cargo de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).



"Lamento comunicar a los militantes del MAS especialmente de Tarija, porque desde esta madrugada me informaron que un candidato estaba siendo inhabilitado. Tuve que comunicarme con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y me confirmó que por una resolución el día de ayer (lunes) en Tarija se inhabilitó, lamento mucho, duele mucho por nuestro candidato, a gobernador del departamento de Tarija Carlos Cabrera", explicó a la Radio Kawsachun Coca.



Morales dijo que el TSE invalidó la postulación del candidato a gobernador de Tarija porque no habría renunciado a su cargo antes del 29 de diciembre.



El Jefe de Estado convocó a los militantes del MAS a movilizarse para elegir a un nuevo candidato lo más pronto posible.



"Vamos a resolverlo, creo en la capacidad organizativa de nuestras militancias sociales, es una obligación movilizarse rápidamente. Ojalá esta tarde misma reunirnos o sino mañana (miércoles) en la mañana para elegir un nuevo o nueva candidata", añadió.



"Tengo mucha esperanza con la madurez con los hermanos y hermanas de Tarija", complementó.