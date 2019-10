No expulsarán a CNN de Bolivia aunque Evo cree que desinforma

El Gobierno de Bolivia no expulsará a la cadena estadounidense CNN, pero sí pide analizar críticamente la información que proporciona sobre temas que se debaten en el país, según dijo hoy el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana.



"No creo que eso ocurra (la expulsión), lo que tiene que ocrurrir es que los medios alternativos, que los periodistas, los comunicadores, tengan la capacidad de analizar como opera CNN. Este es un medio que socava la democracia en los pueblos de América Latina", afirmó la autoridad.



Las declaraciones surgen tras la entrevista del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el programa "Conclusiones", conducido por el periodista Fernando del Rincón, espacio que abordó el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena.



El primer mandatario, Evo Morales, también se pronunció al respecto y sostuvo que "solo quiero decirles que en CNN no hay entrevista, hay debate político, respetamos pero ellos quieren pasar como un medio de comunicación que informan, no informan, desinforman y con presidentes y gobiernos antiimperialistas es siempre un debate político".



En la víspera la ministra de Comunicación, Marianela Paco, instó a que el medio otorgue la réplica al Gobierno, señalando que CNN miente sistemáticamente sobre el Gobierno y anticipando que se podrá recurrir a las instancias correspondientes.



Romero, en parte de la entrevista, dijo: "sus cifras están mal, muy mal", pero fue interrumpido por Del Rincón quien le dijo: "esto no es una conferencia de prensa, ahora quiero respuestas. No dije cifras, hable de nombres ligados al Gobierno".



Ayer, Del Rincón admitió que tenía información errónea sobre los arrestados por el Fondo Indígena



Acá la entrevista completa:,