No hay bolivianos en lista de fallecidos en Ecuador

Autoridades ecuatorianas confirmaron el domingo que entre los 235 fallecidos en Ecuador, que dejó el terremoto de 7,8 grados en la escala abierta de Ritchter que saqcudió anoche la costa de ese país, no figura ningún boliviano, confirmó en su cuenta de Facebook la funcionaria boliviana en sede de la Unión Sudamericana de Naciones en Quito, Mabel Severich.



"Gracias a tod@s quienes me escribieron por esta vía, whatsapp y twitter. A Dios gracias en la ciudad de Quito no pasó a mayores. También aprovecho de informar que hasta el momento no se reportó a ningún compatriota boliviano afectado por este sismo", afirmó Severich mientras el número de víctima del seísmo, el más potente de la historia de Ecuador, escalaba las 2 centenas.



Según la autoridad ecuatoriana, "un total de 235 personas fallecidas, 1.500 heridos y 157 réplicas" dejó el movimiento telúrico la noche del sábado al domingo.



También, de acuerdo con la agencia oficial de noticias de Ecuador, Andes, "se descarta alerta de Tsunami o daños en represas".



Autoridades ecuatorianas advirtieron que las cifras de fallecidos y heridos pueden ir subiendo debido a que aún se están buscando desaparecidos en los escombros de los edificios caídos por el sismo.