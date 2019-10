Victoria ajustada de Clinton en Kentucky

Hillary Clinton consiguió una apretada victoria ante Bernie Sanders en las primarias demócratas celebradas este martes, según reportan medios estadounidenses.



La secretaria de Estado de Kentucky, la demócrata Alison Lundergan Grimes, encargada de organizar y supervisar las citas electorales, declaró a Clinton "ganadora no oficial" de los comicios en una intervención en directo en CNN, ya que con prácticamente el

100 % de los sufragios escrutados, esta le sacaba unos 1.800 votos

al senador por Vermont.



"Creo que con base en lo que estamos viendo Kentucky permanecerá una columna ganadora para los Clinton. Hillary Clinton es la ganadora no oficial", indicó Lundergan.



Cabe destacar que el margen es tan estrecho (212.318 votos para

Clinton y 210.505 para Sanders) que probablemente el ganador oficial

no se conocerá hasta dentro de unos días e incluso podría exigirse

un recuento.



Eso significa que, basándose en las primarias y asambleas partidarias hasta la fecha, Clinton tiene 1,741 delegados por 1,458 de Sanders.



La exsecretaria de Estado parece encaminarse a la conquista de la nominación presidencial demócrata. Además, esta victoria frena el avance de Sanders, quien venía de dos importantes victorias- para poner a un lado la sensación de que su campaña quedó empantanada.



Para borrar esa diferencia de 283 delegados, Sanders necesitaría ganar el 67% de los delegados disponibles en las primarias y asambleas partidarias restantes.



La ventaja de Clinton es más amplia al momento de incluir a los superdelegados, que son funcionarios del partido que pueden respaldar al candidato de su elección.



Ella cuenta con 2,265, es decir, el 95% de los necesarios para ganar. Sanders tiene 1,498.