25 citas del centenario Orson Welles

Orson Welles rodó su primera película sin saber apenas nada de cine y le salió una obra maestra. "Mi gran aportación a Ciudadano Kane fue la ignorancia; no sabía que hubiera cosas que no se podían hacer", decía el cineasta de Wisconsin (EE.UU.), que el martes habría cumplido cien años.



Aventurero y fabulador, enemigo de la ortodoxia y visionario. También egocéntrico y embaucador. El fracaso comercial de su ópera prima y su negativa a plegarse a estándares ajenos le enemistaron con Hollywood y dieron lugar a una carrera errática y plagada de dificultades.



Así era Orson Welles, en sus propias palabras, extraídas de distintas entrevistas.



1. "Siempre me ha interesado más experimentar que conseguir".



2. "Estoy en contra de la posteridad por principio, es casi tan vulgar como el éxito".



3. "Si alguien me volviera a dar un contrato como el de "Ciudadano Kane", podría hacer una película mejor que aquella, pero nunca me han dado una segunda oportunidad".



4. "La ignorancia puede ser un gran don, mi gran aportación a Ciudadano Kane fue la ignorancia".



5. "No creo que mi carrera artística sea algo tan valioso que deba anteponerse a mis convicciones".



6. "Un profesional no es el mejor crítico. Creo en el amateurismo y en la aproximación amateur a la crítica y a todo".



7. "Voy de un lado a otro haciendo cosas diferentes y parece que hago mucho, pero no, en realidad, me siento avergonzado de lo poco que he hecho".



8. "He sido víctima de la más asombrosa serie de desgracias y de la más increíble de las buenas suertes. Con los actores y el equipo con los que he trabajado he sido muy afortunado, por el contrario he tenido muy mala suerte con los productores y el dinero".



9. "Para mí el trabajo es parte de la vida, no sé distinguir entre ambas cosas. El trabajo es una expresión de la vida".



10. "Me cuesta mucho pensar en un lugar como mi hogar, pero de tener alguno supongo que sería Woodstock, Illinois, fui allí a la escuela cuatro años (la Todd School for boys)".



11. "Si pudiera elegir un lugar donde vivir sería España y en concreto Ávila. El clima es horrible, muy cálido en verano, muy frío en invierno. Es un lugar extraño y trágico. Hay algo grande ahí".



12. "La de director de cine es la única profesión del mundo en la que puedes ser un completo incompetente y tener éxito durante 30 años sin que nadie lo descubra".



13. "Odio la concepción romántica del arte. Para mí el arte es lo último a considerar. La amistad, sin duda, está por delante".



14. "No me veo a mí mismo como un profesional. Soy básicamente un aventurero. La gente más seria y profesional probablemente son quienes hacen mayores aportaciones al arte. No me gustaría ser uno de ellos".



15. "Algo que me gustaría hacer y nunca he hecho es usar este medio (el cine) para algo que no sea entretener".



16. "Nunca he engañado al público. Bueno, quizá sí lo haya hecho, pero nunca intencionadamente".



17. "Empecé en lo más alto y desde entonces he ido cayendo".



18. "He gastado demasiada energía en cosas que no tienen nada que ver con una película. Ha sido un 2 % hacer películas y un 98 % trapichear (para conseguir dinero). No es manera de pasar la vida".



19. "Incluso si los viejos y buenos tiempos nunca existieron, el hecho de que podamos concebir un mundo así es, de hecho, una afirmación del espíritu humano".



20. "No estoy resentido por cómo Hollywood me ha tratado sino por cómo ha tratado a D.W. Griffith, Josef von Sternberg, Erich von Stroheim, Buster Keaton y a otros cientos".



21. "Todo en mí es una contradicción, al igual que en cualquier otra persona. Estamos hechos de oposiciones, vivimos entre dos polos. Hay un filisteo y un esteta en cada uno de nosotros, un asesino y un santo. Los polos no se reconcilian. Simplemente se reconocen".



22. "Una película nunca es realmente buena, a menos que la cámara sea un ojo en la cabeza de un poeta".



23. "Los únicos buenos artistas son femeninos. No creo que exista un artista cuya característica dominante no sea femenina. No tiene nada que ver con la homosexualidad, pero intelectualmente, un artista debe ser un hombre con aptitudes femeninas".



24. "Conozco la teoría de que la palabra es secundaria en el cine, pero el secreto de mi trabajo es que todo está basado en la palabra".



25. "Hollywood se me murió en cuanto llegué allí. Ojalá hubiese ido antes. El auge de los independientes fue mi ruina como director".