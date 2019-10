Chile espera que Bolivia baje tono por Día del Mar

El coordinador de comunicaciones de Chile ante la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional (CIJ) de Justicia de La Haya, Ascanio Cavallo, pidió que el país baje el tono de cara a la conmemoración del Día del Mar.



"Esperamos que se baje el tono, que se vuelva a un discurso menos emocional", dijo esta mañana en entrevista con el medio "Tele 13", un día antes que en el país se recuerde la pérdida de la salida soberana al océano Pacífico.



Conoce más: Evo reivindica el diálogo y Chile descarta la soberanía



Agregó que "un argumento emocional necesita no ser muy preciso racionalmente para seguir alimentando esta hoguera, cuando digo que no quiere ser preciso lo que quiero decir es que la demanda misma no lo es, hasta ahora Bolivia no ha dicho exactamente lo que quiere".



Sostuvo que "en el discurso público que va desde el himno del mar hasta los discursos más moderados, la variedad es infitnita, no hay una petición precisa hacia Chile", debido a esto añadió que "no habría que esperar un cambio tan radical" en el discurso marítimo, cita "La Tercera".



Lea también: 11 empresas tienen interés en invertir en puerto de Ilo



"Me atengo a lo que dijo el agente Insulza, estamos condenados a vivir juntos, lo mejor sería que esto se solucionara, pero insisto, Bolivia nunca ha pedido algo preciso, cada vez que Chile ha ofrecido algo, Bolivia ha pedido algo así como el triple, ha habido un juego absurdo, se dice que Chile ofrece el mínimo, pero Bolivia pide el máximo, estamos lejos de una solución cuando se mueve en esos márgenes imaginarios", acotó Cavallo.



En la víspera el presidente Evo Morales dijo que "vamos a evaluar su mensaje, pero nuevamente quiero decirles, el gran deseo es, nuestro gran deseo es en esta demanda que no haya ganadores ni perdedores, que si tiene que ganar alguien es el pueblo chileno, el pueblo boliviano, y el tema de la salida al mar hacia el océano pacífico con soberanía es parte de la integración de estos pueblos".