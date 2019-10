La Fiacruz, en tres días de muestra, genera $us 3 millones

En tres días de muestra (hasta las 20:00 de ayer), la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz), en concepto de ventas realizadas, ya facturó $us 3 millones. Así lo indicó Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de la Fexpocruz, lugar donde se realiza el evento.

Suárez destacó que en las dos jornadas (no incluyó la de ayer) la asistencia del público fue de 7.327 personas y que el jueves unos 4.302 visitantes (en 2014 en el segundo día fue de 3.053) se dieron cita.



Al respecto, Javier Roca, organizador de la Fiacruz, indicó que los expositores están satisfechos por las ventas realizadas y remarcó que en esta versión la presencia de los empresarios extranjeros es más notoria.



Diversos gustos

En un recorrido por los distintos pabellones, los encargados de los mismos indicaron que las personas que se acercan dividen sus gustos entre los vehículos que cuestan entre $us 50.000 y $us 114.000, y los que se cotizan en $us 13.000 y en $us 27.000.



En Andar Motors, los BMW X 5, que valen $us 103.900, y los X 4, que están en $us 84.000, son los que más demanda tienen.

En Toyosa, un Corolla 2015 se puede comprar hasta en $us 27.770 y un Land Crusier en $us 64.575.



En Auto Sud, un motorizado Kia, de pequeña envergadura, se está ofreciendo a $us 13.300.



Para captar el interés del público los expositores realizan descuentos entre $us 500 y $us 1.500 o apuestan a los créditos directos o con entidades bancarias