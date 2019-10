Hallan muerto al hombre que desapareció el jueves

Jhasmany Flores recibió una severa golpiza antes de morir. Sus familiares dicen que el cuerpo del hombre de 21 años que desapareció el pasado jueves está lleno de moretes. “Lo mataron y la Policía no hizo nada para evitarlo”, se lamenta su esposa.



El cuerpo de Jhasmany continúa en la morgue de Ivirgarzama aunque él no vivía exactamente en ese municipio cochabmbino. Alquilaba una habitación en una casa de Bulo Bulo, en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz, que compartía con su esposa y sus hijos.



Su viuda, Ana, dice que después de que desapareció, ella sentó denuncia ante la Policía en Bulo Bulo y en Yapacaní, pero no obtuvo una respuesta favorable hasta que este domingo, a las 13:00, alguien le llamó y le dijo dónde estaba el cuerpo.



El calvario de Ana comenzó la semana pasada, cuando el propietario de la casa en la que alquilan acusó al fallecido de haber ‘levantado’ cierta cantidad de droga y lo amenazó de muerte.



Jhasmany negaba estar involucrado. “Él juró no haberlo hecho y por eso fuimos a ponerlo en conocimiento de la Policía, pero de nada sirvió”, relata Ana llorando. Ajora, dice sentirse desamparada por las autoridades y teme también por su vida.



Adolfo Cárdenas, comandante de la Policía de Yapacaní, señaló que en ese municipio del norte cruceño no hay ninguna denuncia relacionada con el caso. A su vez, este medio intentó comunicarse, vía teléfono, con la Policía de Bulo Bulo pero no fue posible.