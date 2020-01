"Se atendió una razón explícita, muy bien razonada"

¿Cómo recuerda ese 24 de septiembre de 2015 en La Haya?

El año pasado fue una fecha muy especial porque la Corte decidió mantener su competencia para conocer un caso y así desestimar una pretensión que tenía Chile de cancelar la demanda, de manera que hemos logrado afirmar un espacio de jurisdicción en un tribunal competente y que ahora esperamos tenga la misma actitud positiva frente a la demanda principal. Fue una fecha importante porque tuve la oportunidad de compartir con los diez millones de bolivianos una sensación de justicia, de razonabilidad al oír ese fallo porque sentía se hizo justicia, se atendió una razón muy explícita, muy bien razonada del equipo boliviano y por supuesto fue muy emocionante.



En Bolivia hubo lágrimas de por medio por la noticia ¿allá la situación fue similar?

En realidad nuestra concurrencia fue muy limitada, recuerdo que estuvimos tres o cuatro personas; dos de la embajada y el secretario de Diremar (Emerson Calderón), no concurrió nadie más. Sentíamos con angustia las primeras lecturas, pero luego se fue volcando hacia un criterio que apuntaba a un fallo favorable, como si el alma volviera al cuerpo, y al final terminó de manera satisfactoria y pudimos estar presentes. Al termino pudimos dar unas palabras y dijimos que era un fallo importante para avanzar en la demanda principal, que servía para tender puentes a lo que buscamos, que es negociar de buena fe, una solución a este problema. Y también para dar crédito y agradecer no solo al Gobierno y al presidente porque se tomó el valor político para encarar esta demanda, pero también para expresar mi satisfacción con todos los bolivianos a la distancia.



¿Cómo vivió que 14 de los 16 jueces de la CIJ hayan aceptado la competencia en este caso?

Es una señal muy importante, porque es un fallo prácticamente unánime, ya que los dos jueces que no se adhirieron al fallo principal consideraban que debía atenderse la demanda, consideró que fue un fallo unánime y esa es una señal interesante porque confirma que la Corte tiene un interés en su jurisdicción, en su propia capacidad, para atender esta disputa entre dos Estados, una disputa que tiene importancia continental. Se valoró aspectos jurídicos y se estableció su competencia.



¿Qué sucedió en este año en la demanda y qué es lo que viene?

Lo que hay que destacar es que a partir del fallo del año pasado se ha reanudado el proceso principal, Chile presentó su contramemoria y la Corte ahora definió fechas para la segunda ronda de las presentaciones escritas y al termino de ellas, en septiembre del próximo año, se determinará las fechas para la última ronda de audiencias orales, con lo que habrá terminado el proceso y la Corte tomará unos meses para resolver, no hay cambios de orden procesal que se deba destacar, todo sigue el ritmo que se esperaba, no hay cambios sustantivos que destacar.



¿El trabajo del equipo es permanente o se reúnen a convocatoria suya?

En realidad desde que se comenzó este emprendimiento ante la Corte, Bolivia mantuvo una capacidad de trabajo institucional que llama a varias entidades, como Diremar, la Procuraduría, el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, la misión en La Haya, con la asistencia de un equipo de abogados internacionales que trabaja continuamente, no son reuniones esporádicas lo nuestro, es un trabajo continuo.