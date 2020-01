Colombia apunta a Aasana y señala cadena de 12 errores

El informe presentado ayer por el Gobierno colombiano, a través del secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, coronel Fredy Bonilla, apuntó a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) de Bolivia, en ocho errores en la autorización de la salida y en que la aeronave partió con sobrepeso, que fueron claves, junto con otros cuatro que incluyen decisiones de la tripulación, para desencadenar el accidente de la línea aérea LaMia el 29 de noviembre y que terminó con la vida de 71 personas.



El informe que presentó la semana pasada el Gobierno boliviano señaló que “la responsabilidad directa del accidente la tienen la empresa (LaMia Corporation) y el piloto (Miguel Quiroga)”, como sentenció el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, que fue una “falta gravísima” al viajar con el combustible justo desde Santa Cruz de la Sierra hasta Medellín, algo que en la norma aeronáutica está totalmente prohibido. Además, reconoció responsabilidades en instituciones como Aasana y la DGAC.



La investigación, que fue realizada por la autoridad aeronáutica colombiana, que envió las cajas negras a un centro de investigación de accidentes aéreos en el Reino Unido, estableció ocho errores que se produjeron antes del despegue de la aeronave para transportar al equipo de fútbol Chapecoense a Medellín, para disputar la final de la Copa Sudamericana.



Bonilla explicó que Aasana permitió el despegue pese a que la aeronave no estaba certificada para operación RVSM, es decir que no podía volar a la altura de 30 mil pies; el plan de vuelo no incluía una salida estándar por instrumentos (SID) desde el aeropuerto de Viru Viru; no registraba segundo aeropuerto alterno; no observó que el tiempo en ruta era el mismo que la autonomía de vuelo, cuando debía tener combustible para volar al menos una hora y 30 minutos más.



Además, el despachador solo firmó el Plan de vuelo, pero no registró su nombre. Destaca que Aasana no entregó información sobre los procedimientos y grabaciones realizadas antes del despegue de la aeronave. En ese punto, Bonilla reiteró el pedido para que se agilice la información que ayudará a completar el informe final que presentará en los próximos meses.



Además, hace notar que el punto inicial del vuelo era Cobija-Pando, Aasana permitió que el avión vuele directo desde el aeropuerto de Viru Viru. El peso estimado al momento del despegue fue de 42.148 kilos, cuando el máximo permitido era de 41.800 kilos, Aasana no lo notó.

Ya en vuelo, la indagación confirmó que en la fase crucero, el registrador de voces de cabina (CVR) grabó varias conversaciones de la tripulación relacionadas al estado de combustible de la aeronave y al cálculo, que el piloto consideró aterrizar en Leticia y luego en Bogotá, pero posteriormente desistió de hacerlo.



Luego, el grabador de voces de la cabina dejó de funcionar y las autoridades colombianas indagan por qué.



Finalmente, tras un detalle largo de momentos, la autoridad colombiana especificó que a las 9:57, solamente dos minutos antes del accidente, cuando la indagación de lascajas negras confirmó que ya se habían apagado sus cuatro motores, no antes, el copiloto reporta falla total eléctrica y de combustible. Antes, la tripulación no reportó absolutamente nada. Al final, el aparato se estrella en el cerro El Gordo, a las 9.59 cuando registraban una altura de 9 mil pies, cuando debía estar por encima de los 10 mil.



21 minutos antes del accidente, se activó la alarma de combustible, según la indagación. Desde ese momento, se le apagaron paulatinamente los motores. Cuando faltaban 3 minutos y 45 segundos se desactivó el último. Aún así, esperó casi dos minutos para declarar emergencia