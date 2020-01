Acusan de corrupción a Lula en medio de juicio a Rousseff

Una nueva acusación cayó ayer contra el expresidente Lula, cuando el Senado decide el futuro político de Brasil con la probable salida de Dilma Rousseff y del izquierdista PT del poder. La Policía Federal de Brasil culpó al emblemático Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras. La acusación no podría ocurrir en peor momento: el Senado brasileño se encuentra sumido en el segundo día de debates para decidir si despoja del cargo a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas.



Pero el masivo escándalo de corrupción en Brasil parece ser el principal punto en el menú del dramático juicio. "¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?", lanzó la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), al inicio de las sesiones el jueves. La pregunta disparó gritos y agravios, repetidos llamados al orden y suspensión de los debates, en el segundo día de las sesiones este viernes, en las que la defensa presenta sus argumentos en favor de la mandataria, de 68 años, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil.



Manicomio

El Senado se convirtió en "¡un manicomio!", se quejó su jefe, Renan Calheiros, legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).



Los debates en el Senado no son más que un reflejo de la profunda polarización en Brasil. Todo en un contexto amargo: la mayor economía latinoamericana atraviesa la peor recesión en décadas, con una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de $us 45.000 millones.



Acusacion contra Lula

Y una vez más Lula fue puesto en la mira. La Policía de Brasil acusó al expresidente por corrupción y lavado de dinero, en el marco de una investigación relacionada con el millonario fraude a la Petrobras, que le costó a la estatal petrolera 2.000 millones de dólares. El informe debe ser analizado por la fiscalía en los próximos 90 días para decidir si presenta cargos ante la justicia.



Lula, de 70 años y presidente entre 2003 y 2010, está sometido a tres investigaciones en la llamada Operación Lava Jato, en el que gigantescas empresas privadas sobornaron a ejecutivos de la petrolera y a políticos a cambio de suculentos contratos. Según la policía, Lula y su esposa "fueron beneficiarios de ventajas ilícitas por la constructora OAS, en valores que alcanzaron los 2,4 millones de reales", unos $us 750.000