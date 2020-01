Stallone protagonizará una serie de mafiosos

El actor Sylvester Stallone se pondrá al frente de "Omerta", una serie televisiva sobre el mundo de la mafia que adaptará la novela homónima del escritor y autor de "The Godfather" Mario Puzo, informó el medio especializado Deadline.



Si se concretara el acuerdo, cuyas negociaciones se encuentran en la última fase, Stallone daría el salto por primera vez a la pequeña pantalla e interpretaría al capo Raymonde Aprile.



The Weinsten Company se encargará de producir una serie que todavía no tiene plataforma de emisión y que dirigirá Antoine Fuqua, el realizador de películas como "Training Day" (2001) y que este año estrenará una nueva versión del wéstern "The Magnificent Seven", con Denzel Washington como protagonista.



La novela "Omerta", publicada de forma póstuma, es uno de los libros dedicados a la mafia del escritor Mario Puzo, autor de "El Padrino" y "El último Don".



Stallone, que en 2016 cumplirá 70 años, volvió a la primera fila de Hollywood en 2015 gracias a su interpretación del boxeador Rocky Balboa en "Creed", un papel que le dio el Globo de Oro al mejor actor de reparto.



Emblema del cine de acción más espectacular, Stallone ha dado cuerpo a las sagas de "Rocky" y "Rambo" y su popularidad ha llegado hasta las nuevas generaciones a través de las películas de "The Expendables".



A lo largo de su carrera, Stallone ha sido nominado en tres ocasiones a los Óscar, al mejor actor y guión original por "Rocky" (1976) y a mejor intérprete secundario por "Creed" (2015), pero en ninguna de ellas se llevó la estatuilla.