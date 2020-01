Las pulseras de actividad física no funcionan

Una investigación publicada por la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, en la que participaron 800 personas entre 21 y 65 años de Singapur, dio como resultado que las pulseras de actividad física en realidad no sirven.



Según los promotores de dichas pulseras, estás ayudan a bajar de peso y a mejorar la presión sanguínea ya que monitorizan constantemente a la persona que la esta usando en el momento.



Sin embargo, en la investigación se dividieron las personas participantes en dos grupos. Uno de ellos tenia que usa la manilla y el otro no.



En los primeros seis meses los resultados demostraron que los dos grupos hacían el mismo esfuerzo físico y no había diferencia. Después, para los otros seis meses se les permitió escoger si llevarían puesta una pulsera o no y la mayoría se les hizo indiferente la decisión.



El argumento consistió en que si la tenían no era garantía de adelgazar más fácil o de que les genere mayor esfuerzo físico, simplemente se convertía en un accesorio más a la hora de hacer deporte.