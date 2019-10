Fallo judicial dice que hijo de Evo y Zapata no existe

Amparado en seis valoraciones, el juzgado Segundo Público de la Niñez y la Adolescencia de La Paz, a cargo de Jacqueline Rada, emitió el fallo final sobre el posible “maltrato sicológico” en contra del supuesto hijo de Evo Morles y Gabriela Zapata y, según esta decisión, se evidenció la “inexistencia física comprobada del niño” y por eso declaró la demanda como improbada.



“Luego de la valoración de las pruebas en aplicación plena de la Constitución Política del Estado (…) y la Convención sobre Derechos del Niño (…) falla declarando improbada la demanda de fojas 17 al 19 de obrados por inexistencia física comprobada del niño; acción interpuesta por los apoderados del ciudadano Juan Evo Morales Ayma en contra de la ciudadana Gabriela Zapata Montaño”, señala parte de la resolución que tiene 27 hojas.



Las dudas de la jueza se basan en que el menor no cuenta con un certificado auténtico de nacido vivo, no está cedulado, no tiene registro en el Servicio de Registro Cívico, no está matriculado en ningún establecimiento escolar, no tiene registro migratorio; además, el menor presentado a la juez y al equipo interdisciplinario no corresponde a las cuatro fotografías entregadas al juzgado; finalmente, nunca fue sometido al examen de ADN, sobre esas valoraciones, la jueza determinó que el menor es inexistente.,

Ninguna de las muestras fotográficas “guarda relación ni parecido físico con el niño que fue presentado en la audiencia privada ante la suscrita jueza y el equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta que fue señalado que el supuesto niño tenía a la fecha nueve años”, refiere parte de los considerandos de la sentencia.



El abogado de Zapata, William Sánchez Peña, dijo que su equipo jurídico no fue notificado, pero que ellos tienen tres días para presentar la apelación del fallo porque, en su criterio, existen valoraciones que no corresponden.



Mientras que la tía de Zapata, Pilar Guzmán, dijo desconocer qué fotografías fueron presentadas ante el juzgado, pero dijo que todos los pasos legales le corrersponden a los abogados porque ella está inmersa en la ayuda humanitaria.



El abogado de Evo Morales, Gastón Velásquez, afirmó que la parte demandada (Gabriela Zapata) emitió una serie de afirmaciones en el proceso, como que recibió asistencia familiar hasta 2010 y que convivió con su cliente hasta 2011, pero nunca presentó pruebas de esas afirmaciones y que fueron desechadas por la jueza.



Su colega Isabel Prince dijo que será su cliente, el presidente Evo Morales, el que defina qué pasos legales se deben seguir luego de conocerse el fallo del juzgado