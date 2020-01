Bernardo Guarachi va por dos montañas clave

El montañista boliviano Bernardo Guarachi atacará las cumbres del Elbrús en el Cáucaso y el Carstensz en Nueva Guinea entre este mes y julio y después le restará subir un pico más para completar el desafío de alcanzar las siete cimas más altas del mundo.



Guarachi partirá el 13 de junio hacia Rusia, donde buscará la cumbre del Elbrús (5.642 metros sobre el mar) junto a un grupo internacional de alpinistas, entre el 18 y el 25 de junio, según adelantó hoy el propio montañista a Efe.



El escalador ya coronó el Everest, del Himalaya; el Kilimanjaro, de Tanzania; el Aconcagua, de Argentina y el monte McKinley, en Norteamérica.



Guarachi dijo que la ascensión del Elbrús no tiene grandes dificultades técnicas, pero sí puede tener complicaciones por las condiciones meteorológicas.



"Hay mucha gente que ha sido atrapada por el mal tiempo, esto me preocupa un poquito", confesó Guarachi, que eligió estas fechas por ser el verano europeo y disponer de mejores condiciones.



Si logra pisar la cima de Europa, continuará rumbo a Indonesia para escalar el pico Carstensz (4.884 metros sobre el mar), la montaña insular más alta del mundo y el pico más elevado de Oceanía.



Dijo que ha programado las dos escaladas seguidas por una cuestión de ahorro en el presupuesto.



Guarachi estará en la zona del Carstensz para escalar la cumbre entre el 30 de junio y el 19 de julio.



Si tiene éxito, será el primer boliviano en subir seis de las siete cumbres del desafío "Seven Summits", que propone alcanzar las cimas más altas de cada continente, incluido la Antártida.



El Macizo Vinson, la cumbre más elevada de la Antártida, será la última de las cumbres necesarias para completar su reto, según dijo.



El escalador quiere realizar esa expedición entre diciembre y enero, ya que con 54 años teme que si la posterga mucho la edad no le permita culminarla con éxito.



Sin embargo, dijo que ese proyecto es el más costoso porque necesitará más de 46.000 dólares, para concretarlo.



"Necesito un apoyo fuerte y reservar con anticipación. Acá las empresas están cortando los apoyos, esa es una preocupación para mí", dijo Guarachi, que para la expedición al Elbrús y el Carstensz cuenta con la ayuda de la telefónica estatal y una farmacéutica.

El alpinista es guía de montaña en Bolivia y en otros países como Chile, Argentina y Ecuador.