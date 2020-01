Trump pierde apoyo tras filtrarse video misógino

El senador John McCain, precandidato presidencial republicano en 2008 y figura influyente de ese partido, anunció este sábado que retira su apoyo a Donald Trump tras la difusión de videos con declaraciones vulgares del magnate.



"El comportamiento de Donald Trump esta semana, que concluyó con la revelación de sus comentarios degradantes sobre las mujeres y su jactancia de agresiones sexuales, imposibilitan que continúe respaldando, incluso de manera condicional, su candidatura", afirmó en un comunicado McCain, que se sumó a una larga lista de dirigentes republicanos que se pronunciaron en el mismo sentido.



"Quise apoyar al candidato que nuestro partido ha designado. No era quien yo hubiera elegido, pero en tanto excandidato me pareció importante respetar el hecho que Donald Trump había sido votado por la mayoría de los delegados de nuestro partido", explicó el senador por Arizona.



"Cindy y yo no vamos a votar por Donald Trump", agregó, mencionando a su esposa.



"Nunca voté por un candidato demócrata y no lo haremos por Hillary Clinton", precisó de todas maneras McCain, que fue piloto de guerra y prisionero en Vietnam.



"Escribiremos el nombre de un buen republicano conservador que está calificado para ser presidente", señaló sin dar más precisiones.

