Cara a Cara

_El rojo, amarillo y verde está muy presente en nuestras vidas, si, además de la bandera boliviana y del hermoso patujú que nos brinda la naturaleza, también están los semáforos. Esa señal vertical que muchas veces pasa desapercibida por muchos caballeros andantes que sin tapujos confunden adrede las luces de paso, de freno y de advertencia. Una cuestión de actitud ante la mala educación, porque es de 'valientes' agredir al otro violando las normas en público. Este proceso evolutivo de urbanidad tiene su tiempo, su valor y su esfuerzo. Si no hay autoridad que haga cumplir las normas, seremos los transeúntes y los conductores los encargados de hacerlo de alguna manera moderadamente civilizada. Un gesto, un bocinazo, una señal de luces y tal vez comprenda el infractor que su actitud no ayuda y cambie.

_Burhan Ozbilici debiera ganar un Pulitzer, al menos ya obtuvo todos los aplausos por las agallas y las fotografías del momento más tenso de los últimos días. Se trata del fotógrafo de la agencia AP que ayer pasó por la galería de arte porque estaba camino a su casa, según relata. La muestra se llamaba De Kaliningrado a Kamchatka, en los ojos de los viajeros. Cuando el hombre sacó la pistola pensó que era un acto teatral. “Me llevó unos segundos darme cuenta de lo que había pasado: un hombre había muerto delante de mí”. Asustado y decidido dio unos pasos hacia adelante pensando en mejores tomas mientras el atacante vociferaba; se dijo, soy un periodista y no tendría una respuesta apropiada si alguien me pregunta por qué no saqué fotos en ese momento y pensó en los amigos y colegas “que murieron sacando fotografías en zonas de conflicto”. Las fotos dieron la vuelta al mundo.