Las vagonetas y camionetas reinan en la Fiacruz 2017

Las vagonetas y las camionetas son los motorizados que más captan la atención de las personas que se dan cita en la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz) en su versión 2017.



Autosud, que en su portafolio de marcas cuenta con algunas como KIA y Morris Garages (MG), está exhibiendo las vagonetas Sportage 2017 y GS. Ambos SUV forman parte del combo Fiacruz que incluye placas, SOAT y servicio de Spotify.

La Sportage 2017 cuenta con cargador inalámbrico para dispositivos móviles y apertura automática de maletero. La MG HS tiene control de mando a distancia y computador a bordo Eco driving.



En el stand de Autobol, la nueva camioneta Honda Ridgeline sobresale. El motorizado ha sido completamente rediseñado. Ofrece una serie de innovaciones como el sistema de apertura y el aprovechamiento de los espacios de carga de la carrocería. Su precio normal es de $us 59.900, pero en Fiacruz se oferta a $us 55.900.



En Carmax, la vagoneta Creta, que tiene llave inteligente, cámara y sensores de retro, entre otras cosas, llama la atención de los visitantes. Su precio en la muestra es de $us 21.900.

Autokorp, por su parte, está presentando la Great Wall Wingle 5 Súper Lúxury 4x4 Full. El vehículo cuenta con mecanismo de seguridad como doble airbag frontal y carrocería con soportes reforzados y uniones absorbentes de energía de colisión. Su precio normal es de $us 26.900, pero en el evento se oferta a $us 21.900.



En la feria automotriz, que hoy en la noche cerrará su octava versión, están participando 115 expositores de vehículos de cuatro ruedas, motocicletas y partes de motorizados, que ya han generado negocios que bordean los $us 5 millones.

La entrada para mayores vale Bs 20 y para menores, Bs 10